"Trabajaré en armonía con mi ritmo. Permaneceré fiel a mí mismo", Hugh Prather. DEBUSSY: La plus que lente (4.15). H. Grimaud (p.). HAHN: Chansons grises, núm. 5 ‘L’heure exquisite’ (1.58). M. L. Lemieux (contralto), D. Brumenthal (p.). BIBER: Serenata para cuerda y continuo en Do Mayor, ‘Der Nachtwaechter’ (10.13). H. G. Wimmer (bajo), Música Antiqua Koln. Dir.: R. Goebel. VIVALDI: Argippo, RV. 697. Acto I, Aria de Zanaida ‘Se lento ancora il fulmine’ (3.51). C. Bartoli (mezzo), E. Matheus. Dir.: J. C. Spinosi. PAQUE: Lento cantabile para violoncello y piano, Op. 89 (5.03). G. Legraviere (vc.), G. de Morant (p.). PART: Festina lente (7.24). U. Jungwirth (arpa), Orq. de la Radio de Munich. Dir.: H. Arman. GERSHWIN: Variaciones sobre ‘I got rhythm’ (8.32). Orq. Sinf. de Aalborg. Dir.: W. Marshall (p.). GERSHWIN: Fascinatig rhythm (3.08). B. Hendricks (sop.), I. Coleman (cbajo.), G. Keezer (p.), E. Thigpen (percusión), Conjunto de cuerda ‘Guildhall’. Dir.: P. Bateman.