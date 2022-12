Músicas con alma

01:00:00

"El final del año no es ni un final ni un comienzo, sino una continuidad, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcar en nosotros", Hal Borland. BERNSTEIN: Candide, 'Obertura' (4.20). Orq. Fil. de Oslo. Dir.: M. Jansons. RUNESTAD: Let my love be Heard (6.36). Kantorei. Dir.: J. Runestad. CHOPIN: Gran vals brillante, en Mi Bemol Mayor, Op. 18 (7.14). R. Slenczynska (p.). WAGNER: Neujahrs-Kantate (16.44). Orq. Sinf. y Coro de Bamberg. Dir.: K. A. Rickenbacher. TURINA: Las Musas de Andalucía, Op. 93, núm. 2 ‘Euterpe’ (3.30). M. Martínez (v.), J. Escalera Peña (p.). ÁLVAREZ ALONSO: Suspiros de España (3.37). Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: E. García Asensio. GARCÍA DE ZÉSPEDES: Convidando está la noche (4.37). Hespérion XXI. Dir.: J. Savall.