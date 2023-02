01:00:18

“El regalo más precioso que podemos ofrecer a los demás es nuestra presencia. Cuando la atención plena abraza a nuestros seres queridos florecen como árboles en primavera”, Thich Nhat Hanh. COMES: Atended, oíd, escuchad (4.51). M. Blasco (sop.), Victoria Musica Musicae. Dir.: J. R. Gil. Tárrega. GRAUPNER: Concierto para chirimía, fagot, violoncello, cuerda y continio en Do Mayor (10.54). C. Leitherer (chirimía). S. Azzolini (fg.), K. Dom (vc.). Il Capriccio. Dir.: F. Wezel. HAYES: When U listen to thy voice, Chloris (8.56). D: Munderloch (ten.), Schola Cantorum Basiliensis. HAYDN: Sinfonía núm. 60, en Do Mayor, Hob. I 60, ‘Il Distratto’ (selec.) (5). Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. VAUGHAN WILLIAMS: Silence and music (4.57). Quink Vocal Ensemble. WILLIAMS: Rounds (6). P. Sáin Villegas (guit.). ADAM: Variaciones sobre el tema infantil ‘Listen mother, to my tale’ (4.18). G. Catley (sop.), L. Solomon (fl.). Dir.: E. Robinson. VAN LEER: Focus II (4.14). M. Clavel (fl.), C. Alujas (p.).