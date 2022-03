01:00:03

"La música es una gran compañera, una guía, una maestra maravillosa, en la manera en que las personas nos acercamos a la naturaleza", Joyce Di Donato. PORTMAN: The first morning of the World (8.25). J. Di Donato (mezzo.), Il Pomo D’Oro. Dir.: M. Emelyanychev. COPLAND: Appalachian Spring (selec.). Orq. de Cámara de Basilea. Dir.: Ch. Hogwood. MOMPOU: Scenes d’enfants, núm. 5 ‘Jeunes filles au jardon’ (4.11). J. Jáuregui (p.). RILEY: Sun rings, núm. 10 ‘One Earth, one people, one love’ (9). Kronos Quartet. GRIGORJEVA: In Paradisum (4). Coro de Cámara Fil. de Estonia. Dir.: P. Hillier. DAVIDSON: Blue curve of the Earth (4.53). H. Hahn (v.), C. Smythe (p.). IVES: The unaswered question (selec.). J. Di Donato (mezzo.). J. Di Donato (mezzo.), Il Pomo D’Oro. Dir.: M. Emelyanychev.