59:49

“El que muere no puede llevarse nada de lo que consiguió, pero se lleva, con seguridad, todo lo que dio”, Jorge Bucay. VENEGAS DE HENESTROSA: Recuerde el alma dormida (2.40) D. Agúndez (sop.), Aquel Trovar. MARAIS: Toumbeau pour Monsieur de Saint Colombe (8.57). L’Acheron. DE VICTORIA: Officium defunctorum, ‘Kyrie’ (3.49). Schola Antiqua, La Grande Chapelle. Dir.: A. Recasens. FALLA: Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy (3.33). A. Blanco Bohigas (guit.). RACHMANINOV: Trío para violín, violoncello y piano, núm. 1 en Sol menor, ‘Elegiaque’ (12). G. Kremer (v.), G. Dirvanauskaite (vc.), D. Trifonov (p.). TAVENER: Song for Athene (6.09). Coro de la Abadía de Westminster. Dir.: D. Hill. PART: Fur Lennart in memoriam (6.14). Orq. de Cámara de Lausana. Dir.: R. Capuçon (v.). BYRD: Ye, sacred muses (4.05). M. Chance (contraten.), Fretwork.