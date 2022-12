01:00:00

"No malgastes ni la cosa más pequeña creada, porque los granos de arena hacen montañas y los átomos, el infinito", Margaret Eloise Knight. VIVALDI: Dorilla in tempe, Acto I, Escena de la Ninfa, coro y pastores, 'Dell'aura al sussurrar' (2.04). C. Bartoli (mezzo.), Coro ‘Arnold Schoenberg’, Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. BACH: Concierto para cuatro claves, cuerda y continuo en La menor, BWV 1065 (9.33). T. Pinnock (clave), K. Gilbert (clave), L. U. Mortensen (clave), N. Kraemer (clave), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. HANDEL: Il trionfo del tempo e del disinganno, Parte II, Aria del Placer ‘Lascia la spina, cogli la rosa’ (5.31). P. Jaroussky (contraten.), Ensemble Artaserse. MOZART: Variaciones para piano en La Mayor, sobre ‘Come un agnello’ de ‘Fra i due litiganti’, de Sarti, KV 460 (selec.) (3.49). R. Brautigam (fortep.). BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda en Re Mayor, Op. 18, núm. 3, Mov. IV ‘Presto’ (5.55). Cuarteto ‘Casals’. PUCCINI: Sole e amore (2.06). R. Alexander (sop.), T. Crone (p.). PROKOFIEV: Sinfonía núm. 3, en Do menor, Op. 44, Mov II. Andante (6.59). Orq. Sinf. del Estado de Sao Paulo. Dir.: M. Alsop. IRADIER: El arreglito (selec.). Orfeón Donostiarra, Orq. Sinf. de Euskadi. Dir.: J. A. Sáinz Alfaro.