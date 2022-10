59:18

“El mundo está lleno de cosas mágicas, esperando pacientemente a que nuestros sentidos se agudicen”, William Butler Yeats. MATTEIS: Diverse bizzarrie su sarabanda o ciaccona (4.43). Accordone. Dir.: G. Morini. MARCELLO: Lontan dall’idol mio (5.04). F. Mineccia, R. Pe (contraten.), La Venexiana. Dir.: C. Cavina. SCHUBERT: Naehe des geliebten, D. 162 (2.59). B. Fassbaender (sop.), E. Werba (p.). ENESCU: Serenade Lointaine (5.08). Trío Brancusi. DELIUS: Over the hills and far away (12.55). Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: T. Beecham. MACHAJDIK: To the rainbow again so close (12). Icarus Quartet. MALDONADO: Suite de lejos, núm. 1 ‘Lejanía’ (8.33). Cuarteto de guitarras ‘Lutetia’ (guit.).