Pequeños grandes placeres. “Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez. (…). Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo”, J. L. Borges. MARTINI: Plaisir, d’amour (3.53). M. Blasco (sop.), J. Somoza (guit.). DANICAN ‘PHILIDOR’: Cuarteto núm. 4 para oboe, dos violines y bajo continuo en Si Bemol Mayor (9.28). Camerata Koln. GIANNETTINI: L’ingreso alla gioventu di Claudio Nerone. Recitativo y aria de Cruzo ‘Languia d’amor… Con un bacio’ (5.10). F. Mineccia (contraten.), Nereydas. Dir.: J. U. Illán. ALQHAI: Folías (5.35). Accademia del piacere. Dir.: F. Alqhai (vla. da gamba). FAURÉ: Cuarteto para piano y cuerda, núm. 1, en Do menor, Op. 15, Mov. II ‘Scherzo, allegro vivo’ (5.18). Y. Menuhin (v.), E. Wallfisch (vla.), M. Gendron (vc), J. Menuhin (p.). MASSENET: Thais, Acto II, Terceto de Crobyle, Myrtale y La Charmeuse ‘Celle qui vient est plus belle’ (4.19). S. Delvieilhe (sop.), J. Devos (sop.), M. Crebassa (mezzo.), Les Siecles. Dir.: F. X. Roth. SHORE: Concierto para violoncello y orquesta, ‘Mythic gardens’, Mov. II ‘Medici’ (6.52). S. Shao (vc.), Orq. de Cámara XXI Century’. Dir.: L. Wicki. THWAITES: Saint Teresa’s bookmark (2.48). Ex Cathedra. Dir.: J. Skidmore. VITIER: Fresa y chocolate (selec.). J. M. Vitier (p.).