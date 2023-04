Músicas con alma

59:55

“Es tu camino y solo tuyo. Otros pueden caminar contigo, pero nadie puede caminar por ti”, Rumi.

HANDEL: Semele, HWV 58, Acto II de Júpiter ‘Where’er you walk’ (5.15). M. Padmore (ten.), The English Consert. Dir.: A. Manze. DE SELMA Y SALAVERDE/ LASSUS: Susana Passeggiata (6.18). Accademia del Piacere. Dir.: F. Alqhai. FISCHER: Passacaglia en Re menor (4.42). A. Zapico (clave). ZEMLINSKY: Wandl’ich wald des abends (2.17). S. Piau (sop.), S. Manoff (p.). WORDSWORTH: Spring festival, Op. 90 (8.13). Orq. Sinf. de Liepaja. Dir.: J. Gibbons. BOLCOM: Spring dances (7.17). C. Finehouse (p.). STRAUSS, R.: Lieder, Op. 47, núm. 2, Des dichters abendgang (5). F. Lott (sop.), Orq. Nacional de Escocia. Dir.: N. Jarvi. THWAITES: Walkabout (2.54). Ex Cathedra. Di.: J. Skidmore. BONFA: Passeio no Río (3.17). P. Sáinz-Villegas (guit.).