“Nosotros abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras sobre ellas. El libro se llama ‘Oportunidad’ y su primer capítulo es el día de Año Nuevo”, Edith Lovejoy Pierce. RUTTER: New Year (4.17). The Cambridge Singers. Dir.: Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: J. Rutter. FINZI: New Year Music, Op. 7 (11.53). Royal Northern Sinfonia. Dir.: R. Hickox. BACH: Cantata, BWV 171, Fiesta de Año Nuevo, ‘Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm’ (16.12). K. Quiluz (ten.), R. Holl (ten.), H. Wittek, P. Iconomou (niños sop.). Coro de Niños de Tolz. Concentus Musicus de Viena. Dir.: N. Harnoncourt. BACARISSE: Concerto pour le jour de l’an, Op. 92 (14). C. Montes (arpa), Moonwinds. Dir.: J. E. Lluna (cl.). TRADICIONAL / HILLIER (arr.). A New Year’s gift (1.46). Theatre of Voices. Dir.: P. Hillier. BACH: Orgelbuechlein, BWV 613 (1.12). T. Koopman (órg.).