“Todos transmitimos en una frecuencia diferente. No tenga miedo de escanear el dial hasta que encuentre el suyo”, Elvis Duran. HANDEL: Serse, HWV. Acto I. Recitativo y aria de Jerjes, ‘Frondi tenere e belle… Ombra mai fu’ (3.44). J. Di Donato (mezzo.), Il Pomo D’Oro. Dir.: M. Emelyanychev. CHARPENTIER: Te Deum, Preludio (1.56). Les Arts Florissants. Dir.: W. Christie. ANTHEIL: Sonatina para radio (3.58). H. Henck (p.). REVUELTAS: Ocho por radio (4.15). Los Ángeles Philharmonic New Music Group. Dir.: E. P. Salonen. GOULD: ‘So you want to write a fugue?’ (5). E. Benson-Guy, A. Darian, C. Bressler, D. Gramm, Cuarteto de cuerda Julliard. Dir.: V. Golschmann. COPLAND: Music for radio ‘Praire Journal’ (11.47). Orq. Sinf. del Pacífico. K. Clark. TAKEMITSU: Sayonara (2.19), Hisana Heya (3.51). D. Visée (contraten.), F. Couturier (p.). TURINA, J.: Radio Madrid, Op. 62 (selec.) (5). J. Masó (p.).