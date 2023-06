01:00:05

BACH: Cantata BWV. 211, Cantata del café, Aria núm. 8 (6.44). B. Bonney (sop.), Orchestra of the Age of tge Enightement. Dir.: G. Leonhardt. BARRY: I had a farm in Africa (3.22). R. Capuçon (v.), Orq. Fil. de Bruselas. Dir.: S. Deneve. MOZART: Concierto para clarinete y orquesta en La Mayor, KV. 622, Mov. 2, Adagio (6.35). S. Meyer (cl.), Orq. Estatal Sajona Staatskapelle Dresde. Dir.: H. Vonk. WILLIAM: Malaika (2.48). P. Matshikiza (sop.), Orq. Aurora. Dir.: I. Farrington. SEHESTED, Hilda: Sonata en La Bemol Mayor. Mov. I ‘Allegro ma non troppo’ (9). C. Penderup (p.). GADE: Sinfonía núm. 5, ‘Scherzo’ (4.25). Malling (p.), Collegium Musicum de Copenhaghe. Dir.: M. Schonwandt. PEDERSON: In feste burg ist unser gott (2.28). Ensemble Mare Balticum. NORGARD: El festín de Babette, Pastoral (5.50). Orq. de Cámara de Ostrobothnia. Dir.: J. Kangas.