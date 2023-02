59:29

“La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla”, David Hume. FERRARI DELLA TIORBA: Occhi miei che vedeste (4.28). P. Jaroussky (contraten.), Enselme Artaserse. LORENZO LULIER: Amor di che tu vuoi, aria ‘I begli occhi del mio bene’ (5.17). Accademia Ottoboni. GUERRERO: Claros y hermosos ojos (3.09). La Trulla de Bozes. Dir.: C. Sandúa. BEACH: Sketches (selec.) (5). K. Johnson (p.). GLIER: Concierto para arpa y orquesta en Mi Bemol Mayor, Op. 74. Mov. 1 ‘Allegro moderato’ (11.19). X. De Maistre (arp.), Orq. Sinf. de la Radio del Oeste de Alemania, Colonia (WDR). Dir.: N. Stutzmann. GLASS: The photographer, Acto 1 ‘A Guilleman’s honor (3.20). The Philipee Glass Ensemble. Dir.: M. Riesman.