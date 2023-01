59:47

“La belleza es verdad, y la verdad es belleza. Todo cuanto sabemos debemos saberlo”, John Keats. MASSENET: Thais, Acto II, ‘Meditación de Thais’ (5.31). J. Berthe (arpa), Orq, de Cámara de Zurich. Dir.: D. Hope. BERLIOZ: Les nuits d’eté, Op. 7, núm. 2, ‘Le spectre de la rose’ (5.46). V. Gens (sop.), Orq. de la Ópera de Lyon. Dir.: L. Langree. HOVHANESS: Sinfonía núm. 2 ‘Mysterious montain’ (16.36). Orq. Sinf. de Londres. Dir.: J. Williams. GEMINIANI: Concerto grosso en Re menor (10.34). Pulcinella. Dir.: O. Gaillard. PURCELL: Dino and Aeneas, Acto III, Aria de Dido ‘When I am laid in earth’ (5). D. De Niese (sop.), The English Concert. Dir.: H. Bicket