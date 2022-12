01:00:02

“Solo hay un tipo de amor, pero existen mil imitaciones”, François de la Rochefoucauld. FAURÉ: Papillon, Op. 77 (2.49). Yo-Yo Ma (vc.), K. Stott (p.). LEO: Zenobia en Palmira, Acto II, aria de Decio ‘Qual farfalla innamorata’ (5.30). C. Bartoli (mezzo.), Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. COUPERIN ‘El Grande’: Concierto núm. 9, en Mi Mayor (20.30). Trío Sonnerie: M. Huggett (v.), S. Cunningham (vla. da gamba), M. Meyerson (clave). MONTEVERDI: E cosí a poc’a poco torno a farfalla (3). The Consort of Musicke. Dir.: A. Rooley. TÁRREGA: Estudio en Re Mayor, ‘La mariposa’ (1.23). P. Garibay (guit.). MOZART: Cuarteto para piano y cuerda, en Sol menor, KV 478, Mov. II ‘Andante’ (6.43). L. O. Andsness (p.), M Truscott (v.), J. Hunter (vla.), F. M. Guthmann (vc.). ILYNSKI: La mariposa (3.15). S. H. Lee (cl.), E. Solomon (p.). PEJACEVIC: Schmetterling Lieder, Op. 52 (3.10). I. Danz (contralto), Orq. del Estado de Brandenburgo. Dir.: H. Griffits. PEJACEVIC: Papillon, Op. 6 (1.31). N Veljkovic (p.).