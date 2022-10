59:55

Languidez. Cuando nos falta energía y motivación para ‘florecer’ nos deslizamos por el estanque de la ‘languidez’ (Corey Keyes). TORRI: Ah, lánguido il mio seno (5.53). C. Grifone (sop.), Música Fiorita. Dir.: D. Dolci. MARCELLO: Concierto para oboe, cuerda y continuo en Re menor, Mov. II Adagio (3.30). S. Kribus (ob.), Orfeo 55. Dir.: N. Stutzmann. GIANNETTINI: L’ingresso alla gioventu di Claudio Nerone. Recitativo y Aria de Curzo ‘Languia d’amor… Con un bacio’ (5.10). F. Mineccia (contraten.). Nereydas. Dir.: J. U. Illán. FIORENZA: Concierto para violoncello, cuerda y continuo, en La menor (9.54). G. Nasillo (vc.), Ensemble 415. Dir.: C. Banchini. DOWLAND: Dowland’s adieu (4.58). N. North (laúd). DEBUSSY: C’est l’extase langourese (3.33). B. Hendricks (sop.), M. Beroff (p.). RAVEL: Pavane pour une infante defunte (7.12). Orq. Nacional de Francia. DIr.: G. Pretre. SATIE: Gymnopedies, núm. 1 ‘Lent et douloureux’ (3.31). K. Buniatishvili (p.).