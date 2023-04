58:09

"En mi nombre, Hikari ha cumplido así la profecía de que algún día podría entender el lenguaje de los pájaros", Kenzaburo Oé.

HANDEL: Rinaldo, HWV. 7 'Augellete, che cantati, Acto I (5.30). C. Bartoli (mezzo.), Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. HOSOKAWA: Canciones tradicionales japonesas, núm. 1 Komoriuta (3.14). S. I. Fukuda (guit.). BACH: Concierto para clave, cuerda y continuo, en Sol menor, BWV 1058 (13.39). G. Gould (p.), Orq. Sinf. Columbia. Dir.: V. Golschmann. TAKEMITSU: Rain Tree Sketch (4.20). P. Serkin (p.). RUNESTAD: Fear not, dear friend (7). Kantorei. Dir.: J. Rinsema. OZÉ, H.: Miniaturas camerísticas, selección (8). Akiko Ebi (p.), Hirozi Koizumi (fl.), Tomoko Kato (v.).