"Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón", San Mateo Apóstol.

BRUNETTI: Invorlarmi il mio tesoro (3.41). R. Andueza (sop.), Orq. Barroca de Sevilla. Dir.: C. Coin. CIRRI: Concierto para violoncello, cuerda y continuo en Sol Mayor, Op. 14, núm. 2 (13.31). O. Gaillard (vc.), Pulcinella. ANÓNIMO: O triumphale et diamante (3.57). Capella de la Torre. Dir.: K. Bauml. WOLF-FERRARI: I gioelli della Madonna (3.33). Orq. Sinf. de Gotemburgo. Dir.: N. Jarvi. SUZUKI: Mi tesoro (4.17). Y. Suzuki (p.). GOUNOD: Fust. Acto III, aria de Marguerite ‘Les grands seigneurs… Ah! Je ris de me voir si belle’ (6.24). E. Dreisig (sop.), Orq. Nacional de Montpellier Languedoc-Roussillon. Dir.: M. Schonwandt. TAVENER: The hidden trasure (selec.). Cuarteto Chilingirian.