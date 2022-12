01:00:03

"Somos como islas en el mar, separadas en la superficie, pero conectadas en lo profundo", William James. GLUCK: Telémaco, ossia l’isola di Circe, Aria de sosieguen ‘Ah, non turni il mio riposo’ (6.07). S. Prina (contralto), La Barocca. Dir.: R. Jais. DEBUSSY: L’isle joyeuse (5.28). J. E. Bavouzet (p.). PAINE: An island fantasy, Op. 44 (12.14). Orq. del Ulster. Dir.: J. A. Falletta. IFUKUBE: Canciones de cuna de tribus nativas de la isla de Sajalin (selec.). C. Yamada (sop.), R. Yamada (p.). SCULTHORPE: Land songs. núm. 1’ Song of home’ (7.46). A. Dickson (saxo. Sop.), Orq. Sinf. de Sidney. Dir.: B. Northey. NORDAL: Vorkvaedi um Island (4.22). Coro Hamrahlid. Dir.: T. Ingolfsdottir. GLASS: Glassworks, núm. 3 ‘Island’ (selec.). The Philipp Glass Ensemble. Dir.: M. Riesman.