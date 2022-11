01:00:04

De lo intelectual en la música. “La magia aspira a producir efectos en lo real. La música lo consigue”, Mariano Peyrou. DE VITRY: Petre Clemens (6.32). B. Thornton (sop.), Sequentia. Dir.: B. Bagby. BACH: El clave bien temperado, Parte I, núm. 2 en Do menor, BWV 847 (3.53). A. Schiff (p.). RIES: Quinteto para piano y cuerda en Si menor, Op. 74, Mov. I ‘Grave-Allegro con brío’ (9.30). A. Baranov (V.), L. Chen (vla.), J. Zhao (vc.), L. Zilberstein (p.). BRAHMS: Lieder, Op. 43, núm. 2 Die mainacht (4.18). R. Fleming (sop.), H. Holl (p.). DEBUSSY: La mer, núm. 1 ‘De l’aube a midi sur le mer’ (8.37). Orq. Philharmonia de Londres. Dir.: P. Heras-Casado. STRAVINSKY: The dove descending breaks the air (2.56). Collegium Vocale de Gante. Dir.: P. Herreweghe. WEBERN: Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, Op. 5, núm. 2 ‘Sehr langsam’ (arreglo para orquesta de cuerda) (2.13). Orq. Fil. Berlín. Dir.: P. Boulez. VARESE: Ionisation (selec.). Orq. Sinf. de Chicago (sección de percusión). Dir.: P. Boulez.