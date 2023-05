Músicas con alma

59:24

"Las ilusiones no se marchitan, porque no son flores, sino semillas", Daniel Aira.

SCHUBERT: Im Fruhling, Op. 101, núm. 1, D. 882 (4.14). N. Dessay (sop.), P. Cassard (p.). LOTTI; Concierto para oboe d’amore, cuerda y continuo en La Mayor (13.28). New Seasons Ensemble. Dir.: A. Mayer (ob.). MARAZZOLI: Canzon morale sopra la rosa ‘Languidetta in mezzo al di’ (10.56). S. de la Rosa (sop.), Mare Nostrum. Dir.: A. de Carlo. GRIEG: Piezas líricas, libro III, núm. 6 ‘An dien fruhling’ (3.59). Lang Lang (p.). NIETZSCHE: Werwelt (1.19). D. Fischer-Dieskau (barti.), A. Reimann (p.). LAJHTA: Sinfonía núm. 4, Op. 52 ‘Le Printemps’, Mov II. Allegretto (6.14). Orq. Sinf. de Pecs. Dir.: N. Pasquet. MOREAN: Songs of Springtime (selec.). The Carice Singers. CÁRDENAS: Fantasía para cuerda sobre el tema ‘Marchita el alma’ (4.21). A. Wieczerzak (v.), Orq. Fil de Cámara de Sopot. Dir.: S. Cárdenas.