"La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”, Miguel de Cervantes.

ECCLES: The comical history od Don Quixote. Canción loca ‘I burn, I burn’ (3.22). S. Kermes (sop.), La Magnifica Comunitá. Dir.: E. Casazza. TELEMANN: Suite-obertura para cuerda y continuo en Sol Mayor ‘Burlesque de Quixotte’ (14.22). La Spagna. Dir.: A. Marías. PURCELL: The comical history of Don Quixote, Parte III, Acto 5, Canción de Altisidora ‘From Rosy bow’rs’ (6). S. D’Oustrac (sop.), Ensemble Amarilis. Dir.: H. Gaillard. HALFFTER: Tres epitafios a la muerte de Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza (selec.). Coro Nacional de España. Dir.: Mireia Barrera. GOMBAU: Don Quijote velando armas (10.26). Orq. Sinf. de RTVE. Dir.: A. Tamayo.