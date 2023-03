01:00:04

“No hay final. No hay principio. Es sólo la infinita pasión por la vida”, Federico Fellini. LANDI: Passacaglia della vita (4.38). P. Petibon (sop.), La Cetra. Dir.: A. Marcon. VIVALDI: Sonata para dos violines y continuo en Re menor, Op. 1 núm. 12, RV. 63 ‘Variaciones sobre la folia’ (10.45). F. Fullana (v.), A. Choo (v.), Apollo’s fire. Dir.: J. Sorrell (clave). PURCELL: The Fairy Queen Z 629, ‘If love’s a sweet passion’ (4). H. Stinders (clave). BOTTESINI: Passione amorosa (12.56). R. Zimansky (v.), C. Stein (cbajo.), G. Wyss (p.). Le virtuose Romantique. PARRA: Gracias a la vida (4). E. Garança (mezzo.), J. V. Gelinas (fl.). D. Val (vc.), J. M. Gallardo del Rey (guit.), N. Mederos (p.), F. Navarro (percusión). ROTA: Amarcord, tema principal (3.20). Archi di Santa Cecilia. Dir.: L. Piovano. WHITACRE: Songs of faith: núm. 2, ‘Hope, falith, life, love’ (3.50). Polyphony. Dir.: S. Layton. HUME: The passion of music (4.21). Cuarteto de guitarra Quaternaglia.