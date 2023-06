59:59

Hoja de ruta para el verano. “Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones”, Sócrates.

HAYDN.: Las Estaciones, ‘El verano’ (7) (selec.). C. Landshamer (sop.). Collegium Vocale de Gante. Orq. de los Campos Eliseos. Dir.: P. Herreweghe. DURANTE: Sonata para clave, ‘Le quatro stagioni del anno’, núm. 2 ‘Estate’ (3.40). IRELAND: Summer evening (4.24). Orq. of Swan. Dir.: D. Curtis. DELIUS: To be sung of a summer night (4.20). Coro de Cámara de las RIAS de Berlín. Dir.: M. Creed. BAX: Summer music (9). Real Orq. Nacional de Escocia. Dir.: D. Lloyd-Jones. BRITTEN: Canciones folklóricas irlandesas, núm. 9 ‘The last rose of summer’ (3.40). F. Lott (sop.), I. Moretti (arp.). VASKS: Vassara (4.22). Coro de la Radio de Letonia. Dir.: S. Klava.