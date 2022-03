59:59

"Bajo las flores del cerezo nadie es un perfecto desconocido", Kobayashi Issa. VASQUEZ: Ya florecen los árboles, Juan (2.27). Los Afectos Diversos. DE SERMISY: Tant que vivray en aage florissant (4.41). Aquel Trovar. BACH: Concierto para clave, cuerda y continuo en Fa Menor, BWV 1056 (9.51). J. Rondeau (clave), S. Gent, L Creac’H, F, Paccoud, A. Touche, T, de Pierrefeu. BONOCINI: Il fiore delle eroine, Aria de Eurilla ‘Amante ozioso (4). H. Blaziková (sop.), Ensemble Tourbillon. HUANG ZI: Plum blossoms in the snow (2.09), X. Yang (guit.). GOLS: De les terres altes, núm. 1 ‘Ametllers florits, al lluny’ (2.46). J. Masó Rahola (p.). YAMAMOTO: Florecida cumbre (10), H. Yamamoto (shakuhachi), W. Mitterer (órgano), C. Mori (koto). MAHLER-WEFEL, Alma: Lieder, núm. 5 ‘Ich wandle unter blumen’ (1.09). A. Kirschschlager (sop.), H. Deutsch (p.). ANÓNIMO / CALVI, Ge. (arr.): Le temps des cerises (5.20). J. P. Wllez (v.), G. Calvi (p.). ABE: Ensueño de los cerezos en flor (selec.). K. Abe (marimba).