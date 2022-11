59:57

“La música en el alma puede ser escuchada por el universo”, Lao Tzu. HANDEL: Ode for Saint Cecilia’s Day, HWV 76, núm. 4 ‘What passion cannot music raise an quell’ (7.35). C. Bartoli (mezzo), S. Gabetta (vc.), Capella Gabetta. Dir.: A. Gabetta. DRAGHI: Canción para el día de Santa Cecilia, ‘From harmony, from heav’nly harmony’ (selec.) (7.16). S. Le Banc (sop.), J. Cornwell (ten.), M Chance (contraten.), R. Wistreich (bajo), The Playford Consort, The Parley of Instruments. Dir.: P Holman. VALDERRÁBANO: Música para discantar sobre un punto, P 97 (3.55). J. Sánchez (vihuela), M. Minguillón (vihuela). DE DONOSTIA, Padre: Les trois miracles de Sainte Cecile, (selec.) (8.40). Coral Andra Mari de Rentería, Orq. Sinf. de Euskadi. Dir.: C. Mandeal. MOMPOU: Música callada, núm. 28 ‘Lento’ (3.56). J. Colom (p.). LEHMBERG: Sinfonía para la festividad de Santa Cecilia, Mov. I ‘Andante-Allegro’ (13.09). Orq. Fil. de Málaga. Dir.: J. L. Temes. PURCELL: Oedipu’s, King of Thebes, Acto III, Canción del primer sacerdote ‘Music for a while’ (3). D. Orlowsky (cl.), D. Bergmuller (laúd.).