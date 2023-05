Músicas con alma

01:00:01

Evocación de lo efímero. “Todo es efímero como el arco iris”, Virgina Wolf. SARTORIO: Giulio Cesare in Egitto, Acto I, aria de Cleopatra ‘Quando voglio’ (3.53). R. Muhlemann (sop.), La Folia Barockorhester. Dir.: R. P. Muller. ROGNONI: Ancor che col partire per la viola bastarda (5.11). L’Estro d’Orfeo. CALDARA: Euristeo, Acto III, aria de Erginda ‘Sotto un faggio o lungo un rio’ (8.52). Orfeo 55. Dir.: N. Stutzmann (contralto). GRANADOS: Los majos enamorados, Parte II, núm. 1, ‘El amor y la muerte: balada’ (13.13). R. Torres-Pardo (p.). BLOCH: Poems of the sea (12.59). Orq. Sinf. de Malmo. Dir.: S. Oramo. ALOMÍA ROBLES: El cóndor pasa, ‘Plegaria’ (3.46). J. Ch. Williams (guit.).