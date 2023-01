59:55

“La persona que ama se deshace de las etiquetas para siempre”, Leo Buscaglia. ALCADELT: Il bianco e dolce cigno (2). The King’s Consort. MONTEVERDI: Il ballo delle ingrate (6). Ensemble Clematis. COUPERIN ‘El Grande’: Orden núm. 25 (selec.). A. Hewitt (p.). RAVEL: Miroirs, núm. 4 ‘La alborada del gracioso’ (7.45). Orq. de París. Dir.: J. Pons. NIETO / GIMÉNEZ: El barbero de Sevilla; Polonesa de Elena ‘Me llaman la primorosa’ (5). I. Rey (sop.), Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: E. Ricci. WILLAN: What is this lovely fragance (3.24). The Cambridge Singers. City of London Sinfonia. Dir.: J. Rutter.