01:00:02

“Buscabas una flor y encontraste un fruto. Buscabas una fuente y encontraste un mar. Buscabas una mujer y encontraste un alma”, Edith Södergran.

MADETOJA: Sueño de primavera (3.14). The Candomino Choir. Dir.: T. Satomaa. WIECK-SCHUMANN, C.: Soirées musicales, Op. 6, núm. 2, ‘Notturno en Fa mayor’ (5.23). M. Hoffmann (arpa). ANDRÉE: Recuerdos estivales de Bjurslätt, Mov. I ‘Andante’ (6.53). D. Bergstrom, M. Johansson, B. Ersson, L. E. Persson, M. Larsson. MUNTKELL: Hoguera de Walpurgis (11.27). Orq. Sinf. de Gavle. Dir.: T. Ringborg. BRYSTROEM: Si se pierde el equipaje; Aria final de Patricia (6.43). A. Eichenholz (sop.). Sinfonietta de Vaesteraas. Dir.: H. Koivula. RONTGEN-MAIER: Cuarteto de cuerda en La Mayor, Mov. III ‘Allegro no troppo’ (6.29). Maier Quartet. RAUTAVAARA: La Catedral (selec.) (3.). Coro de Cámara de la Radio de Finlandia. Dir.: E. O. Soederstroem.