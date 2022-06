59:38

“En la era del ruido, el silencio es el nuevo lujo”, Erling Kagge. GESUALDO: Io tacero, ma nel silenzio mio (5). La Venexiana. MUTHEL: Sonara para flauta y bajo continuo en Re Mayor, Mov. I. ‘Adagio’ (6). L. Dean (fl.), A. Lawrence-King (arpa.). BACH: Cantata, BWV. 87, Aria ‘Ich will Leiden, ich will schweigen’ (4). K. Equiluz (ten.), Coro de Niños de Tolz, Concentus Musicus de Viena. Dir.: N. Harnoncourt. SCHUBERT: Impromptu en Sol Bemol Mayor, Op. 90. Núm. 3, D. 899 (5.50). P. Lewis (p.). CHERUBINI: Cuarteto de cuerda núm. 5 en Fa Mayor, Mov.II, Adagio (6.24). Cuarteto Melos. LISZT: Des Tages laute Stimmen schweigen (4.11). D. Fischer-Dieskau (barit.), D. Barenboim (p.). METHENY: Letter from home (3.25). Los Ángeles Guitar Quartet.