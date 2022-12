01:00:08

“Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros”, Cicerón. HANDEL: Arianna in Creta, Acto III, aria de Teseo ‘Qui ti sfifo, o mostro infame’ (3.58). P. Jaroussky (contraten.), Le Concert d’Astree. Dir.: E. Haim. FORQUERAY, A.: La mandoline (4.03). V. Ghielmi (vla. da gamba), L. Pianca (laúd). GESUALDO: Tu m’uccidi, o crudele (2.54). T. C. Boysen (laúd), Collegium Vocale de Gante. Dir.: P. Herreweghe. TARTINI: Sonata para violín y continuo en Sol menor, ‘El trino del diablo’ (13.50). N. Benedetti (v.), C. Rimer (vc.), T. Dunford (tiorba), C. Curnyn (clave). ANÓNIMO / Enrique VIII (atrib.): Greensleeves (2.35). Musica Mundi. Dir.: M. A. Bolado. VAUGHAN WILLIAMS: Fantasía sobre ‘Greensleeves’ (4.43). Academy of Saint Martin in-the-Fields. Dir.: N. Marriner. SMETANA: Macbeth y las brujas (7.53). R. Firkusny (p.). TAILLEFERRE: Sonata para arpa (selec.). C. Bianchi (arpa).