Músicas con alma

"La perfección del carácter es la siguiente: vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin pretensión", Marco Aurelio. ARAJA: La forza dell’amore e dell’odio. Aria de Minerva, ‘Vado a morir’ (7.18). C. Bartoli (mezzo.), I Barocchisti. Dir.: D. Fasolis. TOMMASINI: Le done di boun umore (11.40). The English Concert. Dir.: R. Bonynge. MOMPOU: Combat del somni, núm. 1 ‘Damunt de tu nomes les flors (3.55). M. Matheu (sop.), J. Masó (p.). UMEBAYASHI: In the mood for love, ‘Yumenji’s theme’ (3.25). Kremerata Báltica. Dir.: G. Kremer (v.). BLATCHLY: Idleness (2.33). Schola Cantorum de Oxford. Dir.: M. Sheperd. NIELSEN: Sinfonía núm. 2, Op. 16 ‘Los cuatro temperamentos’, Mov. 3 ‘Andante malincólico’ (11.21). Orq. Sinf. de Gotemburgo. Dir.: N. Jaervi. STRAUSS, J.: Heiterer mut, Op. 281 (Ánimo sereno, polka francesa) (3). Orq. Fil. de Viena. Dir.: W. Boskovsky.