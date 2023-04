59:47

Delicias. “Adoro los placeres sencillos; son el último refugio de las personas complejas”, Oscar Wilde.

HANDEL: Acis and Galatea, Acto II, Aria de Galatea ‘Hearst, the seat of soft delight’ (4.10). D. de Niese (sop.), The English Concert. Dir.: H. Bicket. VAN EYCK: El jardín de las delicias de la flauta, núm. 4 ‘Cuando Dafne, la más bella doncella’ (6.39). M. Verbruggen (fl. pico). BENNET: The dark is my delight (3.29). D. Taylor (contraten), Les Voix Humaines. CORKINE / HUME: The punckes delight-Pavan (4.56). P. Pandolfo (vla. da gamba). LANDSBERG: Sol oritur occasus, de ‘Hortus Deliciarum’ (5.19). Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. ALBÉNIZ Y BASANTA: Mi delicia, Op. 61 (5.51). M. Zabetti, F. Turina (p.). NORDGREN: En el jardín de las delicias (6.17). Orq. Sinf. de la Radio Eslovaca. Dir.: A. Baumann. POULENC / FRANCAIX (arr.): Musique pour faire plaisir (4.40). Conjunto de Viento de Mainz. Dir.: K. R. Scholl. DANYEL: What delight can they enjoy (1.40). M. Chance (contraten.), P. Beier (laúd).