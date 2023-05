01:00:00

“El hombre a menudo se convierte en lo que cree ser”, Mahatma Gandhi.

RAMEAU: Hippolite et Aricie. Acto 3, aria de Fedra ‘Cruelle mere des amours’ (5.57). P. Petibon (sop.), La Cetra. Dir.: A. Marcon. TELEMANN: Concierto para viola da gamba, cuerda y continuo en La Mayor, TWV 51: A5 (10.34). Conjunto ‘La Spagna’. Dir.: A. Marías (vla. da gamba). KUHLAU: Sonatina para piano en Fa Mayor, Op. 88, núm. 4 (6.16). J. Jando (p.). SCHUBERT: Winterreise, núm. 11 ‘Fruehlingstraum’ (4). C. Pregardien (tenor), Conjunto intrumental ‘Pentaedre’. GIPPS: Knight in armour, Op. 8 (9.53). Orq. Nacional de la BBC. Dir.: R. García. CIURLIONIS: Preludio y nocturno, Op. 6 (8). J. Daunyte (arpa).