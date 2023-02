Músicas con alma

59:08

Copos de nieve. “La nieve no necesita bañarse para ponerse blanca. Tampoco necesitas hacer nada más que ser tú mismo”, Lao Tzu. ARAJA: Seleuco. Aria de Demetrio ‘Pastor che a notte ombrosa’ (10.15). C. Bartoli (mezzo), P. Fabretti (ob.), I Barocchisti. Dir.: D. Fasolis. AGRELL: Concierto para violín, cuerda y continuo en Re Mayor (14.36). S. L. Kaakinen-Pilch (v.), Orq. Barroca de Helsinki. Dir.: A. Hakkinen. WESSMAN: El agua bajo la nieve está abrumada (3.50). E. Tigerstedt (fl.), M. Pekonen (p.), Coro Tapiola. Dir.: E. Pohjola. KARMANOV: Seconf snow on the stadium (6.53). M. Herrero (vla.), D. del Pino (p.). BECK / FJELLHEM: Frozen: Vuelie, El Gran deshielo (5’). Cantus. Dir.: T. Ramlo-Ystad. DELIUS: Small tone poems, núm. 2, Winter night ‘Slide ride’ (5.25). Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: J. Rutter.