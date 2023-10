Músicas con alma

59:44

"Si escuchas a los pájaros, cada día tendrá su propia canción", Kyo Maclear. JANEQUIN: Le chant des oiseaux (5.20). Ensemble Clement Janequin. MOMPOU: Impresiones íntimas, núm. 5 ‘El pájaro triste’ (2.48). O. Kushpler (p.). RAMEAU: Le temple de la Gloire (selec.). J. P. Fuchecourt (ten.), Le Concert Spirituel. Dir.: H. Niquet. AUGHAN WILLIAMS: The lark ascending (16.19). H. Hahn (v.), Orq. Sinf. de Londres. Dir.: C. Davis. GUASTAVINO: Se equivocó la paloma (2.26). T. Berganza (mezzo.), J. A. Álvarez Parejo (p.). LISZT / RENIE / ALYABYEV: Melodías rusas, núm. 1, ‘Le rossignol’ (4.47). X. de Maistre (arpa). PIAZZOLLA: Los pájaros perdidos (3.46). P. Jaroussky (contraten.), L’Arpeggiata. Dir.: C. Pluhar (arpa).