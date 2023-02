Músicas con alma

59:32

"La escritura es el espejo encantado en el que se refleja la faz misteriosa del alma", Matilde Ras. DOWLAND: Shall I strive with wordes to move (3). E, Kirkby (sop.), A. Rooley (laúd). GRAUPNER: Trío para flauta, viola d’amore y continuo, en Si Mayor, GWV 217 (10.50). P. Aminoff (fl.), M. Luolajan-Mikkola (vla. da gamba), E. Palviainen (laúd), P. Pitko (clave). Dir.: S. L. Kaakinen-Pilch (vla. d’amore). BEETHOVEN: Bagatela en La menor, Woo 59 ‘Fur Elise’ (3.10). A. Queffelec (p.). MONTEVERDI: Se i languidi miei sguardi, SV 141 ‘Lettera amorosa’ (8.32). L. Richardot (contralto), Les Arts Florissants. Dir.: P. Agnew. JANACEK: Cuarteto de cuerda núm. 2, ‘Cartas íntimas’ (selec.). Cuarteto Voce. MOZART: Concierto para piano y orquesta, núm. 20, en Re menor, KV 466, Mov. 2 ‘Romance’ (9.10). Orq. de Cámara Mahler. L. Ove Andsnes (p.). TURINA: Recuerdo a mi Obdulia. Escrito en una tarjeta postal (1). A. Soria (p.).