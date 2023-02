59:56

En los brazos de Venus. “Amar no es sólo un sentimiento; es también un arte”, Honoré de Balzac. BENNET: Venu’s birdswhose mournful tunes (3.35). A. Scholl (contraten.), Concerto di viole de Basilea. DESMARETS: Venus et Adonis, selección instrumental (10.46). Les Talents Lyriques. Dir.: C. Rousset. HANDEL: Behold, where Venus weeping stands, HWV 85 ‘Venus and Adonis’ (11.37). G. Bertagnolli (sop.), Zéfiro. MAGNARD: Hymne a Venus, Op. 17 (13.20). Orq. Fil. de Lieja. Dir.: P. Bartholomee. HEGGIE: At the statue fo Venus. A lucky child ‘At night we dream of love’ (5.44). S. Graham (mezzo.), J. Haggie (p.). PARRA: Venus y Júpiter (selec.), M. Parra (p.).