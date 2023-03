59:41

"Ser pasivo es dejar que otros decidan por ti. Ser agresivo es decidir por los demás. Ser asertivo es decidir por ti mismo", Edith Eva Eger. FRESCOBALDI: Non mi negate, ohime (1.47). G. Banditelli (mezzo), Concerto Italiano. Dir.: R. Alessandrini. ROSSI: Sonata in dialogo detta la Vienna (3.56). Ensemble Clematis. RATIS: Diálogo fra l’anima, et la coscienza (5.36). Nuovo Aspetto. Dir.: M. Ducker. MARENZIO: Deh Tirsi, ánima mía, perdona (4.15). La Venexiana. Dir.: C. Cavina. TRADICIONAL: Conversación (3). S. Wieder-Atherton (vc.), D. Hovora (p.). BLISS: Conversations (13). The Nash Ensemble. Dir.: L. Friend.