El arte de saber esperar. “Esperar no es mera esperanza vacía. Tiene la certeza interna de alcanzar la meta”, I Ching. KOSMA: Attente (3). F. Masset (sop.), C. Icart (arpa). BERTEAU: Estudio para violoncello, núm. 6 en Sol Mayor (2.51). C. Coin (vc.), P. Skalka (vc.). BACH: Cantata, BWV. 61 “Nun Komm, der Heiden Heiland’, para el primer domingo de Adviento (14.39). K. Quiluz (tenor), R. van der Meer (bajo), S. Kronwitter (niño sop.). Coro de Niños de Tolz, Concentus Musicus de Viena. Dir.: N. Harnoncourt. KOECHLIN: Quinteto para piano y cuerda, núm. 1, Op. 80, Mov. IV ‘Final: La joie, Allegro Moderato’ (9.45). Centro Nacional de Música de Cámara de Aquitania. BOULANGER, L.: Attente (2.12). C. Dubois (ten.), T. Raes (p.). RACHMANINOV: Vigilia para toda la noche (selec.). Robert Shaw Festival Singers. Dir.: R. Shaw.