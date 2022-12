59:53

El arte del reposo. “El descanso pertenece al trabajo, como los párpados a los ojos”, Rabidanath Tagore. FERRARI DELLA TIORBA: Quando prendo riposo (4.49). P. Jaroussky (contraten.), Ensemble Artaserse. VIVALDI: Concierto para violín, cuerda y continuo en Mi Mayor, RV 270, ‘Il riposo, concertó per il Santissimo natale’ (arreglo para flauta de pico) (7.06). D. Oberlinger (fl.de pico), Sanatori de la Gioiosa Marca. DURÓN: Salir el amor del mundo, Jornada I. Solo humano de Amor ‘Sosieguen, descansen’ (6.16). N. Rial (sop.), Accademia del Piacere. Dir.: F. Alqhai. BYRD/TALLIS: Canción sacrae I, Tribulations Civitatum, precedida por la melodía a 4 VV ‘Why brag’st in malice’ de Thomas Tallis (11.14). Stile Antico. Dir.: D. Fraser. VAUGHAN WILLIAMS: The lark ascending (14.20). Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: P. Zukerman (v.) SCRIABIN: Preludios para piano, Op. 16; núm. 1 en Si Mayor ‘Andante’, núm 4 en Mi Bemol menor ‘Lento’ (3.04). Z. Chochieva (p.).