"El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta", Pablo Neruda. SCHUMANN / STRAUSS, J (arr.): Kinderszenen, Op. 15, núm. 7, ‘Traeumerei’ (Orq. Fil. Estatal de Kosice). A. Walter. MORRICONE: Cinema Paradiso, ‘Childhood and manhood’ (2.20). R. Capuçon (v.), G. Bellom (p.). PART: Kuus, kuss, kalike (4.22). M. Figueras, A. Savall (sop.), Hesperion XXI. Dir.: J. Savall.VIVALDI: Concierto para flauta de pico sopranino, cuerda y continuo, RV. 443 (10.14). L. Horsch (fl. de pico), Amsterdam Vivaldi Players. HUMPERDINCK: Hensel un Gretel, Acto II, Oración de los niños (2.33). J. Martínez Carmena (p.), Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Dir.: L. Ramos. KRAWCZYK / JANAECEK: Jeux d’enfant (15). S. Wieder-Atherton (vc.), Sinfonia Varsovia. RAVEL: Jueux d’eau (5.45). J. P. Armengaud (p.). RUTTER: Five childhood lyrics, núm. 1 ‘Monday’s child’ (2). The Cambridge Singers. Dir.: J. Rutter.