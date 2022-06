59:09

"El enojo es uno de los problemas más serios a los que el mundo se enfrenta hoy", Dalai Lama. GLUCK: Orfeo ed Euridice, Acto II, Danza de las Furias (3.57). Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. DESTOUCHES: Marthesie, premiere reine des Amazones, Acto V, Aria de Marthesie ‘Quel coup me reservait la colere celeste’ (4.28). L. Desandre (mezzo.), Ensemble Júpiter. Dir.: T. Dunford. PURCELL: Abdelazar, or the moor’s revenge (14.46). La Dispersione. BINCHOIS: Dueil angoisseux, rage desmerusee (2.30). Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. BEETHOVEN: Rondó capriccio en Sol Mayor, Op. 129 ‘Rage over a lost penny’ (6). R. Sherman (p.). SUGATA: Paceful dance of two dragons, Op. 8 (12). Orq. Fil. de Kanawa. Dir.: K. Komatsu. BACH: Partita para flauta sola en La menor, BWV 1013. Núm. 1 ‘Allemande’ (selec.). D. Oberlinger (fl.).