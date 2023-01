01:00:11

Angelical. “Cada uno de nosotros somos ángeles con una sola ala y solo podemos volar abrazándonos”, Luciano de Crescenzo. HANDEL: El triunfo del tiempo y la verdad, HWV 71, Parte III Aria de la belleza ‘Guardian Angels’ (6.48). S. Kermes (sop.), Amici Veneziani. Dir.: B. Begelman. DE VICTORIA: Descendit ángelus domini (5). Ensemble Plus Ultra. Dir.: M. Noone. PUCCINI: Suor Angélica. Intermezzo (3.50). Orq. Sinf. de Gotemburgo. Dir.: N. Jaervi. CASALS: El ángel travieso (2.54). T. Zimmermann (vla.), J. Perianes (p.). ALWYN: Concierto para arpa y orquesta de cuerda ‘Lyra angélica’ (selec.). O. Ellis (arpa), Orq. Fil. de Londres. Dir.: W. Alwyn. WERNERBERG: Angelus (2.41). B. Forsberg (p.). ANDERSSON: Like an angel passing through my room (6.20). S. Yoncheva (sop.), Capella Mediterránea. Dir.: L. García Alarcón. GRIGORJEVA: In paradisum (4.06). Coro de Cámara Filarmónico de Estonia. Dir.: P. Hillier.