"Salvaje es la música que trae los vientos otoñales entre los bosques desvaídos", William Wordsworth. FAURÉ: Canciones Op. 18, núm. 3, 'Automne' en Si menor (2.36). P. Jaroussky (contraten.), A. Silvestre (p.). VIVALDI: Concierto para violín, cuerda y continuo, Op. 8, núm. 3. RV. 293 ‘Otoño’ (11). F. Fullana (v.), Apollo’s Fire. Dir.: J. Sorrell (clave). SPOHR: Sinfonía núm. 9, en Si menor, Op. 143 ‘Die Jahreszeiten’ (selec.) (6.44). Orq. de la Suiza Italiana. Dir.: H. Shelley. SIBELIUS: Luonnotar, Op. 70 (9). C. Nylund (sop.), Orq. de la Radio de Munich. Dir.: U. Schirmer. SHOR: Four seasons of Manhattan (12). Orq. de Cámara Salomé. Dir.: D. Aaron Carpenter (vla.).