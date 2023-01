01:00:03

“Toda la actividad humana está motivada por el deseo o el impulso’, Bertrand Russell. MOZART: Un moto di gioia, KV. 579 (1.45), C. Reiss. L’Arte del mondo. Dir.: W. Ehrhardt. HAYDN: Sonata para clave en Do menor, Hob XVI, 20, Mov. 2 ‘Andante con moto’ (9). J. de Solaun (p.). GASPARINI: Andate o miei sospiri (10). R. Invernizzi (sop.), Auser Musici. Dir.: C. Ipata. SOR: Minuetto Op. 11, núm. 8 ‘Andante con moto’ (2.19). R. Viela (guit.). BRAHMS; Cuarteto para piano y cuerda, núm. 1 en Sol menor, Op. 25, Mov. 3 ‘Andante con moto’ (10). Notos Quartet. DOHNANYI: Minutos sinfónicos, Op. 36 (14.45). Orq. Fil. del Estado de Renania-Palatinado. Dir.: R. Paternostro. DEBUSSY/ HENRIETTE (arr.): Arabesques, núm. 1 (4). M. Klinko (arpa).