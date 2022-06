59:48

Ampliando horizontes. “Cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo”, Séneca. MARINI: ‘Con le stelle in ciel que mai’, Nativitá di Cristo, núm. 3 (4.44). J. Di Donato (mezzo.), Il Pomo d’Oro. Dir.: M. Emelyanychev. MOZART: Concierto para oboe o flauta y orquesta en Do Mayor, KV. 314. Mov. II ‘Adagio non troppo’ (7.10). C. Gómez Godoy (ob.), Orq. West Estern Dival. Dir.: D. Barenboim. PONCE: Vespertina (4’). A. Cendoya (P.). LITERES: Ya por el horizonte (selec.). C. Mena (contraten.), Concerto 1700. Dir.: D. Pinteño. ALPAERTS: Zomeridylle (7.39). Orq. de la Radio de Flandes. Dir.: M. Tabachnik. HOVHANESS: Starry night, Op. 384 (5.13). M. Whiteman (fl.), T. Edwards (xilofón), A. Shields (arpa). WILLIAMS: Far and away (Un horizonte muy lejano), ‘Donny brook fair’ (3.53). A. S. Mutter (v.), Orq. Recordings de Los Ángeles. Dir.: J. Williams. FAURÉ: L’horizon chimérique (selec.), T. Oliemans (barit.), M. Martineau (p.). RACHMANINOV: Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, Op. 43. Variación, núm. 18 (arreglo para violoncello y piano) (3.36). G. Capuçon (vc.), G. Montero (p.).