59:10

Del amor al odio y viceversa. “La vida me parece demasiado corta como para gastar tiempo en alimentar la hostilidad y mantener registro de los errores”, Charlotte Brontë. ARAJA: La forza dell’amore e dell’oddio. Aria de Minerva ‘Vado a morir’ (7.18). C. Bartoli (mezzo.). I Barocchisti. Dir.: D. Fasolis. GURECKY: Concierto para violoncello, cuerda y continuo en La menor, D WD 573 (11.41). K. Gabordjani (vc.), The Harmonious Society of Tockle-Fiddle Gentelmen. VIVALDI: La virtu trionfante dell’amore, e dell’odio, over il Tigrane, RV 740, Aria de Mitridates ‘Care pupille’ (5.53). T. Lehtippu (ten.), I Barrochisti. Dir.: D. Fasolis. LE ROY: Pavana y gallarda de la guerre (3.38). F. Espí (guit.). GRANADOS: ‘Amor y odio’, Colección de tonadillas escritas en estilo antiguo (3). T. Berganza (mezzo.), Octeto Ibérico de violoncellos. Dir.: E. Arizcuren. BOULANGER, N.: Piezas para violoncello y piano (7.54). B. Blanco (vc.), F. Bosco (p.). WILLIAMS, J.: War horse (6.50). Orq. Fil. de Viena. Dir.: J. Williams.