‘La gratitud es el único secreto que no puede revelarse por sí mismo’, Emily Dickinson. TORELLI: Sinfonía para dos trompetas, cuerda y continuo, G 21 (5.53). D. Staff (tmpt.), E: Tarr (tmpt.), Cpella Musicale di San Petronio. Dir.: S. Vartolo. MARINI: Invito a l’allegrezza (3.07). C. Botella (sop.), D. Hernández (fl. de pico), B. Estival (tiorba). RUÍZ DE RIBAYAZ: Xácaras de primer tono (3). L. Capeille (arpa). HUMFREY: O give thanks unto the Lord (9.51). D. Minter (contraten.), R. Covey-Crump (ten.), J. Potter (ten.), D. Thomas (bajo), Romanesca, Dir.: N. McGegan. MONTGEROULT: Sonata para piano núm. 1 en Re Mayor, Mov. I. Allegro spiritoso (13.47). N. Horvath (p.). HUMPERDINK: Movimiento para cuarteto de cuerda en Do menor: Allegro (6.56). Cuarteto Diógenes. ELGAR: O happy eyes, Op. 18, núm. 1 (3). Ensemble Perspectives.