"Cuidado con la esterilidad de una vida ocupada”, Sócrates. GLUCK: Orfeo ed Euridice. Acto II ‘Danza de los espíritus felices’ (2.18); Acto III,recitativo y aria de Orfeo ‘Ahime! Dove trascorsi… Che faro senza Euridice?’ (5). Iestyn Davies (contraten.), Arcangelo. Dir.: J. Cohen. HANDEL: Concerto grosso, en Fa Mayor, Op. 6. Núm. 9, HWV 327 (12.49). Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. BEETHOVEN: Sonata para piano, núm. 8, en do menor, Op. 13, Mov. 2 ‘Adagio cantabile’ (4.53). D. Barenboim (p.). BRAHMS: Quinteto para clarinete y cuerda en Si menor, Op. 115. Mov. 2 ‘Adagio’ (11.43). A. Ottensamer (cl.), L. Kavakos (v.), C: Koncz (v.), A. Tamestit (vla.), S. Koncz (vc.). MAHLER: Sinfonía núm. 5 en Do sostenido menor. Mov. 4 ‘Adagietto’. (9). Orq. Fil. de Berlín. Dir.: C. Abbado.